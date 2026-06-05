Левон Огуречник: какие традиции и приметы связаны с 5 июня

07:00, 05 июня 2026, ПАИ

Православные верующие 5 июня чтят память Леонтия Ростовского — епископа Ростовского и Суздальского, жившего в XII веке, сообщает calend.ru.

Святой Леонтий был хорошо образован и начитан. С молодых лет он чувствовал влечение к иноческой жизни, поэтому для дальнейшего обучения отправился в Константинополь, где принял монашеский постриг. После возвращения из Царьграда Леонтий был рукоположен в епископа.

В Ростове он активно проповедовал христианскую веру, однако сталкивался с серьезным сопротивлением со стороны местного населения. О кончине святого сохранились разные сведения: по одной версии, он умер своей смертью, по другой — погиб от рук толпы язычников.

В народном календаре день называли Левоном Огуречником. Считалось, что именно в это время следует высаживать огурцы. Крестьяне внимательно наблюдали за природой: большое количество оводов считалось приметой хорошего урожая овощей.

Также этот день называли Конопляником, поскольку во многих местностях на Левона начинали сеять коноплю. В семена, подготовленные для посева, обычно клали пасхальное яйцо, а во время работы по полю разбрасывали яичную скорлупу. При этом приговаривали: «Роди, боже, конопли белы, як яйцо».

Конопля издавна считалась одним из самых полезных растений в хозяйстве. Из её стеблей получали пеньку, из семян изготавливали масло, а также использовали их в народной медицине. С этим растением были связаны и многочисленные поговорки: «У кого конопелька, у того и двойная копейка» и «Коноплю сей и на рябину гляди — коли цвет в круги, то конопли долги».