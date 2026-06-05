В расписание вернулись беспересадочные вагоны Москва – Себеж и Петербург – Себеж

08:48, 05 июня 2026, ПАИ

В расписание вернулись беспересадочные вагоны Москва – Себеж и Петербург – Себеж, сообщает телеграм-канал «1520. Всё о ж/д».

Кроме того, поезд Москва – Великие Луки начал курсировать 5 дней в неделю вместо 2-3 зимой, при этом два рейса из пяти продлены до Пскова.

Субботний рейс добавили и поезду Санкт-Петербург – Великие Луки, доведя его курсирование до ежедневного.