Жителя Невеля подозревают в серии краж из пункта выдачи маркетплейса

15:00, 04 июня 2026, ПАИ

В Невеле возбуждено уголовное дело по факту кражи товаров из пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, с декабря 2025 года по май 2026 года из пункта выдачи, расположенного в доме на улице Маншук Маметовой, были похищены 27 единиц товара. Ущерб превысил 36 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МО МВД России «Невельский» установили подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый 35-летний житель Невеля.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Расследование продолжается.