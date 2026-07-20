Миф о «волшебной кнопке» ИИ развенчала эксперт из Пскова

17:21, 20 июля 2026, ПАИ

Самый большой миф об искусственном интеллекте – это представление о нём как о «волшебной кнопке», нажав на которую можно мгновенно заработать много денег и наладить все бизнес-процессы. Об этом рассказала основатель AI-продакшн и бренд-студии «ЭЛ.АИ.» Елена Николаева в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 20 июля.

«Никакой волшебной кнопки не существует. Никто в вашем бизнесе по одному промту не заработает много денег и не наладит все процессы», – подчеркнула эксперт. Она сравнила ИИ с другими инструментами, которые когда-то воспринимались скептически – например с интернетом или программами, похожими на Photoshop.

По её словам, искусственный интеллект – это такой же инструмент, который требует понимания задач и грамотного применения.

Гостья программы также отметила, что часто встречаются видео и курсы, обещающие быстрый успех с помощью нейросетей, но это лишь маркетинговые уловки. Она призвала предпринимателей не искать лёгких путей, а осваивать ИИ как серьёзный инструмент для автоматизации и улучшения бизнес-процессов, при этом обязательно проверяя все результаты, которые выдают нейросети.

Особое внимание эксперт обратила на ещё один распространённый момент – так называемый вайб-кодинг (vibe coding). Это подход к разработке, при котором человек описывает задачу на естественном языке, а нейросеть генерирует код. Вайб-кодинг позволяет создавать приложения без глубокого знания языков программирования и набирает популярность среди разработчиков и предпринимателей.

«Сейчас очень много таких курсов появилось. <...> Если вы делаете приложение в крестики-нолики поиграть – вообще не проблема. Но когда вы берёте ИИ и создаёте для своего бизнеса какой-то продукт, вы должны задумываться о безопасности. Взломать такую программу можно на раз-два», – резюмировала она.