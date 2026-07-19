Скутер врезался в скорую помощь в Плюссе
В Плюссе на перекрестке улиц Железнодорожной и Ленина скутер под управлением 39-летнего мужчины с 16-летним подростком врезался в автомобиль скорой помощи. Оба - и водитель, и пассажир - были без защитных шлемов, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Пострадавшим оказывается помощь, проводятся реанимационные мероприятия. На месте работают пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.
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