Скутер врезался в скорую помощь в Плюссе

22:21, 19 июля 2026, ПАИ

В Плюссе на перекрестке улиц Железнодорожной и Ленина скутер под управлением 39-летнего мужчины с 16-летним подростком врезался в автомобиль скорой помощи. Оба - и водитель, и пассажир - были без защитных шлемов, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Пострадавшим оказывается помощь, проводятся реанимационные мероприятия. На месте работают пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.