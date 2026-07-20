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Общество

Законопроект об обязательном уведомлении о выдаче кредитов рассмотрит Госдума

Госдума РФ рассмотрит законопроект, который призван обязать банки и микрофинансовые организации информировать граждан о подписанных от их имени кредитных договорах. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин 20 июля.

Фото: ПАИ

«Мы предлагаем, чтобы банки и микрофинансовые организации уведомляли граждан о заключении кредитных договоров от их имени», – цитируют «Известия» Вячеслава Володина.

Инициатива направлена на защиту граждан от мошенников. Согласно документу, банки и микрофинансовые организации будут обязаны отправлять уведомление заёмщику сразу после подписания кредитного договора.

В случае принятия законопроекта максимальный срок для отправки уведомления составит не более 15 минут. Сообщение будет передаваться через контактные данные, указанные клиентом, или через портал «Госуслуги».

Уведомление должно будет содержать основные параметры кредита, такие как сумма, процентная ставка, срок возврата и индивидуальные условия.

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