Каждый третий исследованный в Псковской области клещ оказался переносчиком инфекции

19:18, 20 июля 2026, ПАИ

С 13 по 19 июля специалисты из Псковской области исследовали 90 клещей, что на 14 больше, чем неделей ранее. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской областной инфекционной клинической больницы (ПОИКБ).

В Пскове исследовано 73 клеща. Среди них выявлен иксодовый клещевой боррелиоз – в 26 случаях. Случаев клещевого вирусного энцефалита, моноцитарного эрлихиоза человека и гранулоцитарного анаплазмоза человека не зафиксировано.

В Великих Луках исследовали 17 клещей. У пяти из них обнаружен иксодовый клещевой боррелиоз, у одного – моноцитарный эрлихиоз человека, у трёх – гранулоцитарный анаплазмоз человека. Клещевой вирусный энцефалит не выявлен.

Средний уровень заражённости клещей клещевыми инфекциями по статистике ПОИКБ за 2026 год составляет 38,8 %. Аналогичный показатель зафиксирован и за неделю с 13 по 19 июля: поражённым оказался каждый третий исследованный клещ.

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Псковской области, с начала сезона в медицинские организации региона с жалобами на присасывание клещей обратились 1546 человек. Чаще всего нападения клещей происходили на территориях сельских поселений, в дачных товариществах и в лесу.