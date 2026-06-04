В России предложили ввести обязательные выплаты жертвам мошенников

16:47, 04 июня 2026, ПАИ

Банки и операторы связи будут обязаны компенсировать клиентам ущерб от действий мошенников, если не выполнят установленные требования по противодействию мошенническим схемам. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума – 2026 заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко, пишет РИА Новости.

По его словам, если организация проигнорирует предусмотренные меры защиты, клиент получит право на возмещение ущерба. Предполагается, что размер компенсации будет равен сумме денежных средств, переведенных мошенникам.

При этом, отметил Григоренко, ответственность полностью не снимается и с самого пользователя. Если банк или оператор связи выполнили все предусмотренные требования, а клиент все равно самостоятельно перевел деньги злоумышленникам, компенсация выплачиваться не будет.

Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенничества уже внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 года. Документ предусматривает широкий комплекс мер, включая обязательную маркировку звонков из-за рубежа и создание системы учета платежных карт. В ближайшее время законопроект планируется рассмотреть во втором чтении.

Новые инициативы стали продолжением закона о противодействии телефонному и кибермошенничеству, принятого в 2025 году. Тогда в законодательство было включено около 30 мер, направленных на защиту граждан от мошеннических схем.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.