Детёныша косули обнаружили во время обхода линий электросетей в Псковской области

14:48, 05 июня 2026, ПАИ

Детёныша косули обнаружили во время обхода линий электросетей в Псковской области. Фотографией с газетой «Земля Новоржевская» поделилась жительница Новоржева Ольга Алексеева.

«Наткнулись на такую красоту, в траве отдыхала», – рассказала она.

Супруг Ольги, обходя линии электросетей в районе деревень Грибово, Заход, Курохново, чуть не споткнулся в траве о крошечный комочек. Детёныш мирно отдыхал в тени. Мужчина успел его погладить и сфотографировать, после чего малыш убежал.