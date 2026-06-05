Детёныша косули обнаружили во время обхода линий электросетей в Псковской области
Детёныша косули обнаружили во время обхода линий электросетей в Псковской области. Фотографией с газетой «Земля Новоржевская» поделилась жительница Новоржева Ольга Алексеева.
«Наткнулись на такую красоту, в траве отдыхала», – рассказала она.
Супруг Ольги, обходя линии электросетей в районе деревень Грибово, Заход, Курохново, чуть не споткнулся в траве о крошечный комочек. Детёныш мирно отдыхал в тени. Мужчина успел его погладить и сфотографировать, после чего малыш убежал.
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