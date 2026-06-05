Свободу попугаям: контроль за торговлей дикими животными намерены усилить

15:05, 05 июня 2026, ПАИ

Усилить контроль за торговлей дикими животными на онлайн-площадках намерен Росприроднадзор. Ведомство ведёт переговоры с маркетплейсами с целью не допускать подобных сделок, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Росприроднадзора Светлану Радионову.

«Торговля дикими животными в интернете – новый вызов для нас. Это актуально не только для нашей страны, но и для всего мира, – цитирует издание Радионову. – При выявлении сайтов с объявлениями о продаже диких животных Росприроднадзор направляет информацию в прокуратуру для их блокировки».

Помимо этого, ведомство обратилось к президенту России Владимиру Путину с предложением наделить Росприроднадзор полномочиями по досудебной блокировке таких ресурсов. Глава государства поддержал инициативу и дал соответствующее поручение. В настоящее время его прорабатывают Минприроды и другие заинтересованные ведомства.

Одновременно ведомство взаимодействует с Роскомнадзором и ведёт работу по выстраиванию диалога с крупнейшими маркетплейсами в России для предотвращения торговли дикими животными в интернете, добавила глава Росприроднадзора.