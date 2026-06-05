Синтез музыки, танца и театра: барабанное шоу увидят гости Дней пушкинской поэзии в Псковской области

14:26, 05 июня 2026, ПАИ

Об уникальности барабанного шоу, которое представят на Днях пушкинской поэзии и русской культуры, рассказал руководитель коллектива Baraband Вадим Баранов на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 5 июня.

«Ядро коллектива – это наш основной состав, порядка 15 человек. Всего же в команде около ста участников. Мы приехали на фестиваль, чтобы дать свой заряд энергии, барабанные ритмы и украсить мероприятие», – отметил он.

По словам Вадима Баранова, организаторы, в частности театральная компания «Трикстер», пригласившая коллектив на фестиваль, увидели, как формат шоу может вписаться в концепцию праздника и украсить его.

«Мы будем и в шествии участвовать, и показывать свои собственные номера», – сообщил руководитель коллектива.

Он также подчеркнул, что уникальность шоу заключается в объединении сразу трёх жанров. «Когда-то мы начинали с того, что играли ритмическую барабанную музыку, но со временем стали добавлять элементы хореографии и актёрского мастерства, чтобы получился полноценный сценический номер. Зрителям это смотреть гораздо интереснее, да и самим участникам приятнее исполнять такой номер», – сказал Вадим Баранов.

В своих выступлениях коллектив чаще всего использует барабанные, ударные и шумовые инструменты, но также старается добавлять новые. «У нас был опыт, когда мы играли известный белорусский хит «Косил Ясь конюшину» вместе с хором. Также есть инструмент – белорусская волынка, придумываем с ним новый номер. Был номер и с духовыми инструментами. По мере нашего развития мы пытаемся интегрировать новые звучания», – подчеркнул Вадим Баранов.

Напомним, Дни пушкинской поэзии и русской культуры будут проходить три дня: с 5 по 7 июня. Программа первого Дня пушкинской поэзии и русской культуры включает в себя мероприятия в Пскове и Пушкинских Горах. Во второй день, 6 июня, на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах встретятся театр, музыка и слово. 7 июня в Зелёном театре в Пскове выступит оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема.

Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».