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Общество

В Псковской области становится всё больше детей с ментальными проблемами

В Псковской области становится всё больше детей с аллергиями, ожирением, тревожными расстройствами и депрессиями, сообщила заведующая педиатрическим отделением Псковской детской городской поликлиники врач-педиатр Софья Субботина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«Мы привыкли заботиться о физическом здоровье, но важно ведь помнить и о ментальном. Потому что такие расстройства могут приводить к печальным последствиям вроде суицидов. На состояние детей и подростков очень влияет окружающая среда, бесконечные новости, тревога, недостаточно зрелая психика не всегда способна справиться с этим потоком», – отметила Софья Субботина.

Симптомами тревожного расстройства могут быть бессонница, резкие перемены в настроении, избегание друзей, секций, хобби и в итоге селфхарм. «Многие списывают это на переходный возраст и гормоны, для этого надо общаться с ребёнком, узнавать всё ли в порядке в школе, не обижает ли его кто-нибудь», – посоветовала Софья Субботина.

Врач рекомендовала не бояться пойти с ребёнком к психиатру в случае необходимости. «Этого специалиста стоит посетить: никто на учёт вашего ребёнка не поставит и в «психушку» не спрячет», – отметила Софья Субботина.

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