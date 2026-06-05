Педиатр из Пскова: Нельзя положить ребёнку брокколи, а себе – пиццу

14:58, 05 июня 2026, ПАИ

Пищевые привычки ребёнка формируют родители, напомнила заведующая педиатрическим отделением Псковской детской городской поликлиники врач-педиатр Софья Субботина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Нельзя положить чаду на тарелку брокколи, а рядом сидеть и есть пиццу. В результате пиццу будут есть все, и в итоге получится чрезмерное превышение дневной нормы калорий», – отметила педиатр.

По её словам, в семье с подтянутыми и стройными родителями, как правило, такие же дети. Если у мамы и папы проблемы с лишним весом, скорее всего, проблемы будут и у их ребёнка.