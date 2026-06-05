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Общество

Дновские власти развеяли слухи о судьбе детсада «Солнышко»

Детский сад «Солнышко» в городе Дно закрыт не будет. Об этом заявил глава Дновского муниципального округа Владимир Цветков после того, как общественность города всколыхнула новость о якобы закрытии учреждения.

Фото из аккаунта Владимира Цветкова

Как пояснил глава в своём официальном аккаунте на платформе MAX, в настоящее время проводится мониторинг расходов на содержание детских дошкольных учреждений и наполняемости групп детьми.

По причине высоких расходов на содержание детского сада «Солнышко» и малочисленности групп встал вопрос об оптимизации расходов в этом учреждении. Приостановление работы детсада и перевод детей в детский сад «Теремок» рассматривалось как вариант решения проблемы, но не было окончательным.

В ходе диалога с коллективом детского сада «Солнышко» и родителями принято решение провести оптимизацию, избежав приостановления работы учреждения, подчеркнул глава округа. В частности, будет проработан вопрос об объединении групп.

«Это позволит оптимизировать расходы на содержание учреждения, сохранить педагогический коллектив и привычную среду для воспитанников. Благодарю коллектив детского сада и родителей за активную позицию!» – подчеркнул глава округа.

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