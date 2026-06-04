Псковичи могут пройти отбор для поступления в вузы Росгвардии

18:13, 04 июня 2026, ПАИ

Управление Росгвардии по Псковской области проводит отбор кандидатов для поступления в военные учебные заведения ведомства, сообщили ПАИ в пресс-службе управления.

В учебных заведениях Росгвардии готовят офицеров с военным специальным образованием. Выпускников направляют для замещения офицерских должностей тактического звена, а также для работы в структурах военно-политической работы в войсках национальной гвардии России. По окончании обучения выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант». Обучение бесплатное, его срок составляет пять лет.

Курсанты зачисляются на действительную военную службу, обеспечиваются всеми видами довольствия и проживают на территории института. Им предоставляют ежегодные каникулы: зимой – две недели, летом – 30 дней.

Отбор проводят в следующие образовательные учреждения: в Военную академию Росгвардии, в Саратовский военный ордена Жукова Краснознамённый институт войск национальной гвардии РФ, в Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ, а также в Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ.

Дополнительную информацию можно получить на сайтах указанных образовательных учреждений или в региональном управлении Росгвардии по телефону (8 8112) 73-43-13.