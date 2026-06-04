Солистка группы Terelya пригласила псковичей на Дни пушкинской поэзии
Российская актриса театра и кино, инди-поп-певица Анастасия Тереля вместе со своей группой выступит в Михайловском в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры 6 июня. Артистка записала специальное приглашение для всех гостей праздника, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Группа Terelya выступит на музыкальной сцене в 15:00.
Отметим, фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».
С полной программой Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно ознакомиться здесь.