Солистка группы Terelya пригласила псковичей на Дни пушкинской поэзии

20:19, 04 июня 2026, ПАИ

Российская актриса театра и кино, инди-поп-певица Анастасия Тереля вместе со своей группой выступит в Михайловском в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры 6 июня. Артистка записала специальное приглашение для всех гостей праздника, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Группа Terelya выступит на музыкальной сцене в 15:00.

Отметим, фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».

С полной программой Дней пушкинской поэзии и русской культуры можно ознакомиться здесь.