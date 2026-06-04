Псковские газовики готовятся к предстоящему отопительному сезону

19:58, 04 июня 2026, ПАИ

Подготовку газовой инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону начали специалисты компании «Газпром газораспределение Псков». Летняя ремонтная кампания направлена на обеспечение надёжного, безопасного и безаварийного газоснабжения жителей региона, а также на повышение долговечности газовых систем в период максимальных нагрузок, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.



Фото: пресс-служба компании «Газпром газораспределение Псков»



Фото: пресс-служба компании «Газпром газораспределение Псков»



Фото: пресс-служба компании «Газпром газораспределение Псков»





Запланирован большой объём профилактических и ремонтных работ. В частности, приборное обследование проведут в газопроводах протяжённостью более 106 километров, техническое диагностирование – в более чем 27 километрах сетей и шести подводных переходах.

В Великих Луках в ходе летней кампании планируется демонтировать пять газовых колодцев (на Новослободской набережной, на улице Жукова и в Никулинском саду, на ответвлениях на ГРП № 12, ПГБ № 15, на Манежном проспекте). Работы пройдут без отключения подачи газа: вместо колодцев установят подземные краны.

В Псковском районе завершили капитальный ремонт двух пунктов редуцирования газа. Обновлённые объекты обеспечат надёжное газоснабжение домов на улицах Ромашковой, Звёздной, Юности в деревне Неёлово-2, на улице Лесной в посёлке Репки, а также в индивидуальных жилых домах на улице Мелиораторов в деревне Хотицы. На завершающей стадии ремонт ШРП № 8 на улице Богданова в Пскове: от этого объекта зависит газоснабжение домов на улицах Старотекстильной, Белинского, Птичьей, Ветряной, Торошинской, Богданова, Подберёзской, Леона Поземского, в Птичьем и Садовом переулках.

«Наша главная цель – создать максимальный запас прочности газораспределительной системы, чтобы каждый дом был обеспечен теплом и газом стабильно, вне зависимости от погодных условий. Мы не стоим на месте, стараемся идти в ногу со временем, внедряем более современные, надёжные и безопасные технологии, которые гарантируют безаварийную эксплуатацию газопроводов на протяжении 20–30 лет», – подчеркнул главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов.

В числе запланированных на лето работ текущий ремонт запорной арматуры, газорегуляторных пунктов (ГРП и ШРП), установок электрохимической защиты, а также покраска газопроводов. Кроме того, в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону 2026–2027 годов отремонтируют 76 газовых коверов, восстановят и обновят 1 530 опознавательных знаков и указателей привязки газопроводов и охранных зон.