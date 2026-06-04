Более двух тысяч уголовных дел возбуждено против дроперов с 2025 года

22:58, 04 июня 2026, ПАИ

С июля прошлого года за предоставление банковских карт для снятия украденных средств было возбуждено свыше двух тысяч уголовных дел. Об этом 4 июня заявил заместитель главы МВД России Андрей Храпов на сессии «Кибермошенничество: кому платить по счетам?», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Закон, касающийся дроперов, был принят в июле прошлого года, и с тех пор уже возбуждено более двух тысяч уголовных дел», – цитирует его слова агентство «Интерфакс».

Кроме того, Андрей Храпов подчеркнул, что в полутора тысячах случаев подозреваемые пошли на сотрудничество со следствием, чтобы содействовать раскрытию преступной схемы и избежать наказания.