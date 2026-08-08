Володин перечислил законы, вступающие в силу в августе

10:10, 08 августа 2026, ПАИ

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о вступлении в силу ряда федеральных законов с августа текущего года. В своём канале на платформе «Макс» он перечислил основные нововведения.

В отношении граждан, уехавших за рубеж и признанных виновными в совершении преступлений и административных правонарушений против России, вводятся ограничительные меры, включая замораживание и блокировку денежных средств и имущества, ограничение водительских прав, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде, запрет на заключение сделок по доверенности, на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого и на использование электронной подписи.



Фото: канал Вячеслава Володина в MAX



Фото: канал Вячеслава Володина в MAX



Фото: канал Вячеслава Володина в MAX



Фото: канал Вячеслава Володина в MAX



Фото: канал Вячеслава Володина в MAX



Фото: канал Вячеслава Володина в MAX



Фото: канал Вячеслава Володина в MAX













Помимо этого, сотрудники МЧС, участвующие в разминировании в зоне специальной военной операции, получат статус ветеранов боевых действий, а военнослужащие, отражавшие вторжение на российскую территорию, смогут воспользоваться кредитными каникулами и поступить в вузы и колледжи на льготной основе. Правительство теперь наделено дополнительными полномочиями для стабилизации топливного рынка. Выпускники медицинских вузов, впервые прошедшие первичную аккредитацию и состоящие в программе наставничества, получат государственную поддержку. Кроме того, запрещается капитальное строительство в зоне паводков, гаражная амнистия продлена на пять лет и усилен контроль за качеством лекарств.

Напомним, с 1 августа в России проиндексированы накопительные и срочные пенсионные выплаты, изменения затронут более 160 тыс. граждан. Также вступили в силу новые меры поддержки военнослужащих и их семей, включая право участников добровольческих формирований на дополнительный отпуск и приоритетное зачисление детей Героев России в школы и детсады. Ещё одно нововведение – уголовная ответственность за нарушения при заключении договоров связи с иностранцами и усиление ответственности за незаконный сбор сведений о частной жизни.