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Михаил Ведерников поздравил псковских волонтёров-медиков с десятилетием движения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил участников Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» с десятилетием организации. Глава региона отметил, что сегодня это одна из крупнейших добровольческих организаций страны, объединяющая около 200 тысяч неравнодушных людей по всей России. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём канале в MAX.

Михаил Ведерников. Фото: ПАИ

Как сообщил губернатор, в Псковской области активно работает региональное отделение движения, в которое входят студенты медицинских колледжей и медицинского факультета ПсковГУ. Волонтёры-медики на добровольных началах помогают врачам, медсёстрам и пациентам в больницах и поликлиниках, а также фельдшерам в ФАПах.

За годы существования отделения добровольцы взяли на себя пласт общественной работы: санитарно-гигиеническое просвещение, поддержку старшего поколения, популяризацию донорства крови. Волонтёры регулярно участвуют в гуманитарных миссиях (в частности, оказывали помощь в военных госпиталях и пунктах временного размещения в Курской области) и проводят обучение жителей региона основам первой помощи.

«Спасибо каждому волонтёру за огромное сердце и желание приносить пользу. Мы ценим ваш труд и поддерживаем на всех этапах обучения. Желаю вам стать настоящими профессионалами, сохранить чуткость и не потерять стремление помогать людям», – говорится в поздравлении губернатора.

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