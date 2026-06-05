«Единая Россия» предложила пересмотреть порядок уплаты НДС для малого бизнеса

08:11, 05 июня 2026, ПАИ

Партия «Единая Россия» предлагает пересмотреть действующие подходы к уплате налога на добавленную стоимость для представителей малого и среднего бизнеса, работающих по упрощённой системе налогообложения. Об этом сообщил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев, пишет РИА Новости.

По его словам, любые изменения в налоговой сфере должны вводиться взвешенно и сопровождаться постоянным мониторингом их влияния на предпринимательское сообщество.

«Сегодня, формируя Народную программу, мы фиксируем большое количество обращений представителей малого и среднего бизнеса на данную тему. Субъекты малого и среднего бизнеса обозначают важность вопроса, его огромное влияние на развитие этого сектора экономики. Поэтому мы предлагаем пересмотреть подходы к уплате НДС для бизнеса, применяющего упрощённую систему», – отметил Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что вопрос регулярно поднимается предпринимателями и оказывает существенное влияние на развитие малого и среднего бизнеса.

Ранее «Единая Россия» поддержала решение об освобождении от уплаты НДС предприятий общественного питания, работающих по упрощённой и патентной системам налогообложения. По мнению партии, такие меры позволяют создавать более благоприятные условия для развития предпринимательства.