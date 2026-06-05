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Общество

Уникальное барабанное шоу на Днях пушкинской поэзии обсудят в медиацентре ПАИ

Брифинг, посвящённый барабанному шоу в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры, пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 5 июня, в 12:00.

Как возникла идея объединить мощное звучание барабанов с утончённой атмосферой Пушкинских Гор и фестивалем? Какую конкретную задачу коллектив ставил перед собой, участвуя в фестивале: удивить публику контрастом или найти созвучие ритма и поэзии? Почему такие разные формы искусства, как поэзия XIX века и современный барабанный бит, находят отклик у одного и того же зрителя?

Об этом и многом другом расскажут руководитель барабанного шоу Baraband Вадим Баранов, продюсер Baraband Александр Рудых, участницы коллектива Злата Баранова и Вера Лабзова.

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Уникальное барабанное шоу на Днях пушкинской поэзии обсудят в медиацентре ПАИ

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