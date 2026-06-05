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Общество

MAX начал тестирование прямых трансляций в каналах

Национальный мессенджер MAX приступил к тестированию функции прямых трансляций в каналах. Как сообщили ПАИ в пресс-службе компании, к эксперименту уже присоединились телеканал «ТВ Центр» и официальный канал онлайн-игры «Мир кораблей».

Фото: ПАИ

В ближайшее время функция станет доступна всем пользователям, чьи каналы насчитывают более десяти тысяч подписчиков. Трансляции реализованы через интеграцию с платформой «VK Видео».

Чтобы запустить эфир, владельцу канала необходимо добавить чат-бота в администраторы, выбрать в боте пункт «Запустить трансляцию» и указать нужный канал. После этого нужно вставить ссылку на эфир из «VK Видео» и опубликовать или запланировать пост с трансляцией.

Подписчики получат уведомление о начале эфира, а рядом с аватаркой канала в списке чатов появится специальный значок. Для просмотра трансляции достаточно нажать на кнопку «Открыть» в канале.

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