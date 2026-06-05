Ливни и грозы накроют Псковскую область 6 июня

10:50, 05 июня 2026, ПАИ

6 июня в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, в отдельных районах возможны ливни. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер, который к вечеру сменится на западный. Скорость ветра – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26 градусов.

Атмосферное давление низкое.