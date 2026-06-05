Более восьми тысяч жителей Псковского района проголосовали за объекты благоустройства

11:24, 05 июня 2026, ПАИ

Более восьми тысяч жителей Псковского района выбрали территорию для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщила глава округа Наталья Фёдорова в своём канале в MAX.

Жителям района предоставлено на выбор семь территорий.

«Активность населения в этом году радует – спасибо за ваше мнение, уважаемые жители. Вы можете проголосовать самостоятельно: zagorodsreda.gosuslugi.ru. Или воспользоваться технической поддержкой наших волонтёров, которые продолжают трудиться в местах массового пребывания людей», – написала Наталья Фёдорова.

Она добавила, что на объектах этого года – в Родине, Писковичах и Соловьях – работы продолжаются.

Напомним, 21 апреля президент России Владимир Путин объявил о начале очередного сезона реализации проектов развития городской среды. Он напомнил, что в прошлом году в конкурсе приняло участие более 1,6 тысячи муниципальных образований, в онлайн-голосовании – свыше 16,5 миллиона граждан. Проголосовать за объекты может каждый, кому исполнилось 14 лет, на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru либо с помощью волонтёров, которых легко узнать по экипировке с символикой проекта.