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Общество

Более восьми тысяч жителей Псковского района проголосовали за объекты благоустройства

Более восьми тысяч жителей Псковского района выбрали территорию для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщила глава округа Наталья Фёдорова в своём канале в MAX.

Фото из канала главы Псковского муниципального округа Натальи Фёдоровой в MAX

Жителям района предоставлено на выбор семь территорий.

«Активность населения в этом году радует – спасибо за ваше мнение, уважаемые жители. Вы можете проголосовать самостоятельно: zagorodsreda.gosuslugi.ru. Или воспользоваться технической поддержкой наших волонтёров, которые продолжают трудиться в местах массового пребывания людей», – написала Наталья Фёдорова.

Она добавила, что на объектах этого года – в Родине, Писковичах и Соловьях – работы продолжаются.

Напомним, 21 апреля президент России Владимир Путин объявил о начале очередного сезона реализации проектов развития городской среды. Он напомнил, что в прошлом году в конкурсе приняло участие более 1,6 тысячи муниципальных образований, в онлайн-голосовании – свыше 16,5 миллиона граждан. Проголосовать за объекты может каждый, кому исполнилось 14 лет, на портале zagorodsreda.gosuslugi.ru либо с помощью волонтёров, которых легко узнать по экипировке с символикой проекта.

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