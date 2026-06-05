Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Все музейные выставки в Пушкинских Горах будут бесплатными 6 июня

Завтра, в центральный день LX Пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры), все выставки в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будут бесплатными для посетителей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

В выставочном пространстве «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В «Михайловском» напомнили, что в музейном НКЦ (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) сейчас развёрнуты экспозиции «Сказочный мир Пушкина» (интерактивная площадка с механическими игрушками), «Елена Кошевая. Жизнь вне времени» к 70-летию со дня рождения художницы, «Вот мельница…» к 40-летию создания «Музея-мельницы в деревне Бугрово», «Впечатленья бытия», «Мой мир. Булат Яманов. Живопись». Кроме того, здесь работает уникальное, принципиально новое не только для Пушкинского заповедника, но и для региона экспозиционное пространство для детей и взрослых «Эмоции природы, природа эмоций», где в сочетании академических принципов показа и современных мультимедийных технологий представлено порядка тысячи предметов из разных фондовых коллекций «Михайловского».

Также именно в НКЦ музея-заповедника сегодня, 5 июня, будет представлен новый, подготовленный специально к 227-му дню рождения Пушкина выставочный проект «“Медный всадник“ — все мы находимся в вибрациях его меди...».

Залы музейного Научно-культурного центра 6 июня будут открыты для посетителей с 10:00 до 17:00.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






05 июня 2026

В Минпромторге назвали целевой показатель выпуска автомобилей к 2035 году
05 июня 2026

Эксперты предупредили о новых схемах мошенников перед Днём России
05 июня 2026

«Тонущих» спасли, «погибших» нашли: на Жижицком озере отработали ЧС на воде
05 июня 2026

Все музейные выставки в Пушкинских Горах будут бесплатными 6 июня
05 июня 2026

Более восьми тысяч жителей Псковского района проголосовали за объекты благоустройства
05 июня 2026

Гараж, трактор и мотороллер сгорели в псковской деревне
05 июня 2026

Уникальное барабанное шоу на Днях пушкинской поэзии обсудят в медиацентре ПАИ
05 июня 2026

Ливни и грозы накроют Псковскую область 6 июня

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...