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Общество

Суд обязал великолукскую автомойку прекратить работу

Псковский областной суд рассмотрел гражданское дело по апелляционной жалобе компании на решение Великолукского городского суда по иску прокурора в защиту прав неопределённого круга лиц. Исковые требования были связаны с тем, что компания эксплуатировала автомойку у ручья Коломенка с нарушением требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов региона.

Решением Великолукского городского суда требования прокурора были удовлетворены.

Судебная коллегия, рассматривая апелляционную жалобу, согласилась с выводами суда первой инстанции. Установлено, что осуществление хозяйственной деятельности на земельном участке, расположенном в водоохранной зоне водного объекта общего пользования, может оказывать негативное воздействие на окружающую природную среду, а также создавать угрозу жизни и здоровью неопределённого круга лиц.

По результатам рассмотрения апелляции решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

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