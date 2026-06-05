Некоторые псковички отказываются прививать детей ещё в роддоме

15:28, 05 июня 2026, ПАИ

Некоторые псковички отказываются прививать детей ещё в роддоме, рассказала заведующая педиатрическим отделением Псковской детской городской поликлиники врач-педиатр Софья Субботина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Вакцина – не стопроцентная гарантия того, что ребёнок не заболеет. Но гарантия того, что болезнь пройдёт легко. А у нас есть и корь, и дифтерия, и коклюш», – предупредила педиатр.

Если ребёнок не привит, даже обычное ОРВИ станет причиной осложнений. «Антиваксеры – вечная проблема и головная боль для врачей», – констатировала Софья Субботина.