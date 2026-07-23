Елена Синёва возложила цветы к мемориалам воинам-освободителям Пскова

11:11, 23 июля 2026, ПАИ

В День города член Общественной палаты Псковской области, директор гимназии № 29 Елена Синёва приняла участие в памятных митингах, которые прошли на мемориальных площадках Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.

Первым местом стало мемориальное кладбище советских воинов на улице Юбилейной, где похоронены защитники города, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в дни освобождения Пскова в июле 1944 года. Участники митинга вспомнили героев и почтили память павших минутой молчания, после чего возложили цветы к мемориалу.

Затем Елена Синёва посетила территорию бывшего Шталага-372 напротив мемориала освободителям Пскова. В годы оккупации здесь содержались военнопленные.

«Участие в таких мероприятиях – не просто формальный долг, а искренний жест уважения к прошлому», – отметила Елена Синёва.