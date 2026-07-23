Территорию у Святого источника в Себеже благоустраивают по программе ФКГС

11:18, 23 июля 2026, ПАИ

Территорию у Святого источника на улице Челюскинцев в Себеже благоустраивают в рамках общероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы ведутся в соответствии с выбором жителей Себежского района, проголосовавших за этот объект в 2025 году, сообщили ПАИ в пресс-службе Великолукской епархии.



Фото: прихода храма Святой Троицы города Себеж и Себежской районной газеты «Призыв»



Фото: прихода храма Святой Троицы города Себеж и Себежской районной газеты «Призыв»



Фото: прихода храма Святой Троицы города Себеж и Себежской районной газеты «Призыв»





На объекте проводятся работы по укреплению склона, обновлению лестницы, высадке зелёных насаждений и благоустройству прилегающей территории. Два художественных мозаичных панно – «Икона Богородицы» и «Пьющие олени у водопоя» – уже украсили часовню иконы Божией Матери на Святом источнике в июле.

Объект был выбран жителями в ходе голосования в 2025 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Благоустройство территории продолжается.