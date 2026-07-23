Директор гимназии Синёва: Школьный театр помогает детям адаптироваться и раскрываться

11:59, 23 июля 2026, ПАИ

Школьные театры, которые сегодня открыты в каждой школе, помогают детям адаптироваться к учебному процессу и раскрывать свои таланты. Об этом заявила директор гимназии № 29 Пскова, член Общественной палаты Псковской области Елена Синёва в эфире программы «Шпаргалка для родителей» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM), где она выступила в качестве ведущей. Её собеседником стала член родительского комитета школы № 2 Пскова Евгения Смирнова.

«Сейчас в каждой школе появился театральный кружок. Есть высококлассные специалисты, есть кружки, которые только стартуют. Это здорово, потому что это и становление слова, и звука, и света, и ощущение себя на сцене, и ощущение себя нужным зрителю», – сказала Синёва.

Она отметила, что театральная студия в школе № 2, которой руководит советник директора по воспитанию Наталья Коробко, является примером успешной работы в этом направлении.

Евгения Смирнова подтвердила, что театр в их школе существует с первого класса и помогает детям легче пройти адаптацию. «Мой сын в начальной школе постоянно посещал эту студию, но с возрастом больше погрузился в спорт. Однако тот факт, что у нас в школе есть театр, – это невероятно здорово. Насколько я знаю, ребята даже на городских мероприятиях выступают. Театр настолько широко может раскрыть ребёнка. Учитывая, что это театр с первого класса, когда дети только пришли в школу, для них адаптация прошла в разы проще», – поделилась Смирнова.

По словам гостьи эфира, одноклассники её сына продолжают заниматься в театре, и это помогает им чувствовать себя увереннее. «Они после напряжённого учебного дня шли в театральную студию и там раскрывались как личности», – добавила Смирнова.

«Шпаргалка для родителей» – совместный проект радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) и министерства образования Псковской области. Цикл программ расскажет простым и понятным языком о том, что интересного и важного происходит в образовании в Псковской области. Программа «Шпаргалка для родителей» выходит в эфир каждый четверг в 09:20, 12:20, 20:20.