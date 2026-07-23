До +23 градусов ожидается в Псковской области 24 июля

11:55, 23 июля 2026, ПАИ

В Псковской области 24 июля ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным Псковского гидрометцентра, температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от +18 до +23 градусов.

Будет дуть ветер южный со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.