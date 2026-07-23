Сенатор Наталья Мельникова: Псков вдохновляет многовековой историей и красотой

11:15, 23 июля 2026, ПАИ

Сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова поздравила жителей Пскова с Днём города. Поздравление она опубликовала в своём официальном канале на платформе MAX.

Сенатор назвала сегодняшний день особенным для всех, кто любит Псков и считает его своим домом, и отметила, что город вдохновляет многовековой историей, удивительной красотой и людьми, которые каждый день делают его лучше.

Наталья Мельникова пожелала каждому жителю Пскова, чтобы этот день подарил хорошее настроение, радость и множество приятных моментов.

Также в этот день сенатор возложила цветы в гранитной аллее городов-героев и городов воинской славы мемориального комплекса «Могила Неизвестного Солдата» в Москве.