Сенатор Наталья Мельникова: Псков вдохновляет многовековой историей и красотой
Сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова поздравила жителей Пскова с Днём города. Поздравление она опубликовала в своём официальном канале на платформе MAX.
Сенатор назвала сегодняшний день особенным для всех, кто любит Псков и считает его своим домом, и отметила, что город вдохновляет многовековой историей, удивительной красотой и людьми, которые каждый день делают его лучше.
Наталья Мельникова пожелала каждому жителю Пскова, чтобы этот день подарил хорошее настроение, радость и множество приятных моментов.
Также в этот день сенатор возложила цветы в гранитной аллее городов-героев и городов воинской славы мемориального комплекса «Могила Неизвестного Солдата» в Москве.
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