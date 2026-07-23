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Великолукская школьница стала одной из лучших художниц России

Великолукская школьница, ученица Детской школы искусств «Центр» Рада Тихонова стала одной из лучших художниц России. Великолучанка стала призёркой конкурса «Молодые дарования России», который проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Об этом сообщает комитет культуры администрации Великих Лук.

Фото: администрация Великих Лук

В финале соревновались самые талантливые юные художники со всей страны, а работы оценивало профессиональное жюри. Рада завоевала III место в номинации «Живопись и акварельная техника».

Фото: администрация Великих Лук

Её наставником выступает Пётр Дудко.

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