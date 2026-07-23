Великолукская школьница стала одной из лучших художниц России

11:30, 23 июля 2026, ПАИ

Великолукская школьница, ученица Детской школы искусств «Центр» Рада Тихонова стала одной из лучших художниц России. Великолучанка стала призёркой конкурса «Молодые дарования России», который проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Об этом сообщает комитет культуры администрации Великих Лук.

В финале соревновались самые талантливые юные художники со всей страны, а работы оценивало профессиональное жюри. Рада завоевала III место в номинации «Живопись и акварельная техника».

Её наставником выступает Пётр Дудко.