Шлягеры 1970-х, авоськи и фото на «Зенит»: фестиваль «Псковские каникулы» перенесёт участников в советское прошлое

11:02, 23 июля 2026, ПАИ

Фестиваль «Псковские каникулы» пройдёт на набережной реки Великой с 30 июля по 2 августа и перенесёт участников в советское прошлое. Об этом ПАИ сообщили в Туристско-информационном центре Псковской области.

«Сердце летнего Пскова превратится в живую картину прошлого. Центральным событием станет иммерсивный городской спектакль: зрители не останутся пассивными наблюдателями, а смогут стать частью бытовых сцен из советской эпохи 1960–1970-х годов и буквально прожить несколько мгновений того времени», – обещают организаторы.

Дополнит ощущение путешествия во времени стилизованный фудкорт: здесь можно будет попробовать традиционные блюда советской кухни и словно заново открыть для себя знакомые с детства вкусы, а концертная программа с хитами тех лет наполнит вечер любимыми мелодиями.

Для тех, кто захочет не только смотреть и слушать, но и активно участвовать, будут работать интерактивные площадки: здесь ждут игры, мастер-классы и фотозоны, где легко примерить на себя образ той эпохи и увезти с собой не просто снимок, а частичку атмосферы прошлого.

Мероприятие пройдёт в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».