Рак желудка обнаружился у двух малышей из Пскова во время планового осмотра

15:47, 05 июня 2026, ПАИ

Рак желудка обнаружился у двух малышей из Пскова во время планового осмотра врачами, рассказала заведующая педиатрическим отделением Псковской детской городской поликлиники педиатр Софья Субботина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Родители привели деток до года на обычный врачебный осмотр – диспансеризацию, сделали УЗИ брюшной полости и обнаружили злокачественные новообразования. Детей прооперировали в федеральном центре, сделали химиотерапию, теперь с ними всё в порядке», – отметила педиатр.

Медик особо подчеркнула, что никаких жалоб у родителей этих детей изначально не было, а дети росли и развивались в рамках нормы. «Если бы не профосмотр, рак легко можно было бы пропустить и упустить», – добавила Софья Субботина.