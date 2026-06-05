Рак желудка обнаружился у двух малышей из Пскова во время планового осмотра
Рак желудка обнаружился у двух малышей из Пскова во время планового осмотра врачами, рассказала заведующая педиатрическим отделением Псковской детской городской поликлиники педиатр Софья Субботина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).
«Родители привели деток до года на обычный врачебный осмотр – диспансеризацию, сделали УЗИ брюшной полости и обнаружили злокачественные новообразования. Детей прооперировали в федеральном центре, сделали химиотерапию, теперь с ними всё в порядке», – отметила педиатр.
Медик особо подчеркнула, что никаких жалоб у родителей этих детей изначально не было, а дети росли и развивались в рамках нормы. «Если бы не профосмотр, рак легко можно было бы пропустить и упустить», – добавила Софья Субботина.
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