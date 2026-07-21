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Общество

Центр спасения медвежат-сирот поделился новым видео с косолапыми из Псковской области

Четверо медвежат, доставленных в центр спасения в деревне Бубоницы из Псковской области зимой, заметно подросли за полгода. Об этом сообщили сотрудники учреждения, опубликовав кадры с участием всех своих подопечных – Ангелочка, Бузи, Богдана и Богатыря.

Видео из группы Центра спасения медвежат-сирот в соцсетях

«Посмотрите, как увеличился в размерах наш медвежий народ! И всего-то за полгода!» – отметили сотрудники центра, опубликовав видео с косолапыми.

В середине апреля медвежат переселили в домики-берлоги (небольшие избушки) в просторных лесных вольерах. Первые несколько дней они содержались закрытыми внутри для адаптации, кормление осуществлялось там же. Через пару дней двери открыли и медвежата впервые в жизни вышли в лесные владения, где исследовали всё вокруг: бегали, играли и учились лазить по деревьям и общаться друг с другом. Псковских косолапых поселили вместе с медвежатами из Вологодской области – Вьюгой и Весной. В мае медвежата впервые вышли из искусственной берлоги в лесной вольер, а уже в июне в центре сообщили, что животные начали проявлять оборонительное поведение.

Напомним, псковских медвежат доставили в центр в деревне Бубоницы под Рождество. Его сотрудники специализируются на спасении, выхаживании и подготовке к самостоятельной жизни бурых медвежат, которых затем выпускают в естественную среду обитания и сопровождают в процессе адаптации. Основателем центра является учёный с мировым именем Валентин Пажетнов – заслуженный эколог России, доктор биологических наук, автор многочисленных научных и научно-популярных работ. С 2011 года центр возглавляет его сын Сергей Пажетнов. В работе также активно участвуют невестка основателя, биолог Екатерина (РГАЗУ), и его внук, биолог-охотовед Василий (РГАУ-МСХА).

За время работы по уникальной методике Пажетновых реабилитацию прошли и были выпущены в лес более 230 медведей. Рекомендации центра помогают сохранять популяцию не только в России, но и за рубежом – в Южной Корее и Индии. Методика успешно применяется для реабилитации как бурых медвежат, так и детёнышей других видов медведей.

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