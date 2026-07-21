Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Губернатор проконтролировал наличие топлива в Островском районе

Автозаправочную станцию «Газпромнефть» в Острове посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет сегодня, 21 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

На автозаправочной станции главе региона доложили, что топливо в наличии есть всегда, поставки осуществляются регулярно, острых проблем не возникало. Губернатор уточнил, были ли сложности с бензином марки АИ-95. Ему ответили, что трудности отмечались, однако, по данным АЗС, динамика в целом положительная.

В рабочем выезде также приняли участие председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец, помощник губернатора Псковской области, выпускник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш, глава Островского округа Дмитрий Быстров.

  • Рабочий выезд в Островский муниципальный округ
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX
  • Рабочий выезд в Островский муниципальный округ
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX
  • Рабочий выезд в Островский муниципальный округ
    Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX

Отметим, и на региональном, и на федеральном уровне принимаются меры по стабилизации ситуации с топливом в регионе. В частности, достигнута договорённость с сетевыми автозаправочными станциями. Власти просят жителей сообщать о нарушениях, если на какой‑либо АЗС отказывают в отпуске топлива в соответствии с правилами. Совместно с топливными компаниями власти договорились о ключевых мерах: всегда оставлять резерв топлива для жизненно важных сфер, а также обеспечивать отпуск горючего в тару для фермеров.

В Псковской области ситуация с обеспечением топливом остаётся на контроле властей. Положение с топливом обсудили на рабочем совещании в правительстве региона под руководством губернатора Михаила Ведерникова. В рабочей встрече приняли участие заместитель губернатора Игорь Шатурный и министр тарифов и энергетики в регионе Елена Пилипенко.

Напомним, 10 июля для стабилизации рынка ввели систему «чёт-нечёт» – заправку по номерам автомобилей. Губернатор тогда пояснил, что дефицита в строгом смысле нет, а ограничения вводят для борьбы со спекуляциями и обеспечения жизненно важных сфер. По мере развития ситуации власти увеличивали лимиты отпуска топлива и договаривались с поставщиками о наращивании объёмов.

К концу июля ситуация стала выравниваться. С 21 июля систему «чёт-нечёт» отменили как выполнившую свою задачу. Более эффективными признали другие меры: борьбу с перекупщиками и точечное перераспределение лимитов. Сейчас в Пскове и районе ситуация с бензином практически стабилизировалась, но южные районы остаются проблемными из-за недостатка АИ-95 у «Сургутнефтегаза». По решению оперштаба лимиты этого топлива перераспределяют в пользу юга и проблемных территорий.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






21 июля 2026

«Вот такие звери у меня тут ходят»: видео со стадом кабанов в Псковском районе
21 июля 2026

Почти 47 тысяч раз жители Псковской области воспользовались медсервисами в MAX
21 июля 2026

Новую женскую консультацию в Острове осмотрел Михаил Ведерников
21 июля 2026

Михаил Ведерников оценил номерной фонд и инфраструктуру апарт-отеля в Острове
21 июля 2026

Армянский режиссёр Эдгар Багдасарян вошёл в жюри конкурса на кинофестивале «Западные ворота»
21 июля 2026

Центр спасения медвежат-сирот поделился новым видео с косолапыми из Псковской области
21 июля 2026

Сквер вместо пустыря: губернатор осмотрел новое пространство в Острове
21 июля 2026

Сложнейшие операции по восстановлению кровотока проводят в Великолукской больнице

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...