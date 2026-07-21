Губернатор проконтролировал наличие топлива в Островском районе

10:30, 21 июля 2026, ПАИ

Автозаправочную станцию «Газпромнефть» в Острове посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет сегодня, 21 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

На автозаправочной станции главе региона доложили, что топливо в наличии есть всегда, поставки осуществляются регулярно, острых проблем не возникало. Губернатор уточнил, были ли сложности с бензином марки АИ-95. Ему ответили, что трудности отмечались, однако, по данным АЗС, динамика в целом положительная.

В рабочем выезде также приняли участие председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец, помощник губернатора Псковской области, выпускник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш, глава Островского округа Дмитрий Быстров.



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX





Отметим, и на региональном, и на федеральном уровне принимаются меры по стабилизации ситуации с топливом в регионе. В частности, достигнута договорённость с сетевыми автозаправочными станциями. Власти просят жителей сообщать о нарушениях, если на какой‑либо АЗС отказывают в отпуске топлива в соответствии с правилами. Совместно с топливными компаниями власти договорились о ключевых мерах: всегда оставлять резерв топлива для жизненно важных сфер, а также обеспечивать отпуск горючего в тару для фермеров.

В Псковской области ситуация с обеспечением топливом остаётся на контроле властей. Положение с топливом обсудили на рабочем совещании в правительстве региона под руководством губернатора Михаила Ведерникова. В рабочей встрече приняли участие заместитель губернатора Игорь Шатурный и министр тарифов и энергетики в регионе Елена Пилипенко.

Напомним, 10 июля для стабилизации рынка ввели систему «чёт-нечёт» – заправку по номерам автомобилей. Губернатор тогда пояснил, что дефицита в строгом смысле нет, а ограничения вводят для борьбы со спекуляциями и обеспечения жизненно важных сфер. По мере развития ситуации власти увеличивали лимиты отпуска топлива и договаривались с поставщиками о наращивании объёмов.

К концу июля ситуация стала выравниваться. С 21 июля систему «чёт-нечёт» отменили как выполнившую свою задачу. Более эффективными признали другие меры: борьбу с перекупщиками и точечное перераспределение лимитов. Сейчас в Пскове и районе ситуация с бензином практически стабилизировалась, но южные районы остаются проблемными из-за недостатка АИ-95 у «Сургутнефтегаза». По решению оперштаба лимиты этого топлива перераспределяют в пользу юга и проблемных территорий.