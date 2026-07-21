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Сложнейшие операции по восстановлению кровотока проводят в Великолукской больнице

В Великолукской больнице завершился этап становления отделения по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной клинической больнице.

Фото: Псковская областная клиническая больница

«Отделение не просто возобновило работу – оно уверенно набирает обороты, увеличивая поток пациентов с каждым днём. Если в первые месяцы здесь принимали первых пациентов после перезапуска, то сегодня расписание заполнено плановыми вмешательствами, а экстренная помощь оказывается в режиме 24/7», – отметили в медучреждении.

Сотрудники отделения отработали логистику, отточили взаимодействие бригад и готовы принимать ещё больше жителей юга Псковской области.

Операции проводятся через небольшие проколы под рентген-контролем, без больших разрезов и долгой реабилитации.

Специалисты отделения выполняют сложнейшие операции по восстановлению кровотока. Среди них – лечение ишемической болезни сердца, экстренная и плановая установка стентов при стенокардии и инфаркте миокарда, восстановление кровоснабжения головного мозга, профилактика ишемических инсультов, операции по устранению болей при ходьбе, лечение трофических язв и, что самое главное, предотвращение гангрены и ампутаций.

«Рентгенэндоваскулярная хирургия – будущее, которое уже стало настоящим. Уникальность этих операций в том, что вмешательство производится через небольшие проколы на коже под рентгеновским (ангиографическим) контролем в специальной рентгенооперационной», – отметил заведующий отделением Алексей Горин.

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Сложнейшие операции по восстановлению кровотока проводят в Великолукской больнице

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