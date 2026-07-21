Сквер вместо пустыря: губернатор осмотрел новое пространство в Острове

10:53, 21 июля 2026, ПАИ

Сквер на улице Пригородной в Острове после работ по благоустройству осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет сегодня, 21 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

После ремонта здесь появился большой игровой комплекс с горками, новое покрытие, пешеходные дорожки, скамейки и освещение.

Глава Островского округа Дмитрий Быстров отметил, что ранее тут был только пустырь, а теперь появилось новое пространство для прогулок и отдыха. Михаил Ведерников предложил на стене близлежащего строения что-то нарисовать или наклеить баннер с соответствующей тематикой. Глава муниципалитета заверил, что это предложение выполнят.

Отметим, что работы организовали в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».