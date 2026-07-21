В Палкинском округе 24 и 25 июля отметят 82-ю годовщину освобождения района

10:47, 21 июля 2026, ПАИ

Праздничные мероприятия, посвящённые 82-й годовщине освобождения Палкинского района от немецко-фашистских захватчиков и Дню посёлка Палкино, пройдут 24 и 25 июля. Афишу опубликовала глава Палкинского муниципального округа Ольга Потапова в своём официальном канале на платформе MAX.

Праздник пройдёт под лозунгом «История. Традиции. Будущее. Вместе мы – сила!». Как сообщили организаторы мероприятий, праздничная программа стартует в районном Центре досуга. В первый день, 24 июля, состоятся чествования лучших представителей округа, открытие обновлённой Доски почёта – 2026, а также торжественная церемония вручения медалей, приуроченная к 40-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС.

Основные памятные мероприятия запланированы на 25 июля: на братском захоронении пройдёт торжественный митинг в память о защитниках Отечества. Спортивная часть программы включает товарищескую игру по волейболу в парке администрации.

Вечерняя программа 25 июля развернётся на площади у районного Центра досуга. Гостей ждут мастер-классы, народные игры, детская анимация и праздничный концерт с участием творческих коллективов округа, а также выступление псковской вокальной группы «Гайтан». Завершатся празднования ночной дискотекой, которая продлится до часу ночи.