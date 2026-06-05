Коллектив Baraband объяснил связь разных форматов творчества и отклика зрителей

16:02, 05 июня 2026, ПАИ

Почему разные форматы творчества находят отклик у одного зрителя, объяснили участники коллектива барабанного шоу Baraband на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 5 июня.

«И поэзия, и музыка – это про эмоции, это про то, что мы передаём свои мысли, делимся тем, что у нас внутри, чем-то сокровенным. Люди тянутся к искренности. И поэты, и музыканты всегда искренне отдаются публике, не щадя себя. Искренность и внутренние эмоции – они решают», – считает участница коллектива Вера Лабзова.

По словам руководителя Baraband Вадима Баранова, разные виды творчества: поэзия, музыка, танец, – все они говорят об одном. «Это как говорить на разных языках, но все они доносят конечный смысл, какую-то идею, энергию, объединение. Если человек умеет чувствовать эту жизнь, её яркие проявления, он сможет ощутить это через любую подачу, через любой жанр. И сам жанр уже не имеет столь важного значения как посыл, передаваемый артистом или поэтом», – отметил он.

Напомним, барабанное шоу состоится в Пскове и в Михайловском в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Увидеть выступление можно будет уже сегодня, 5 июня, в 17:00 на театрализованном шествии. Сам фестиваль будет проходить три дня: с 5 по 7 июня. Программа первого Дня пушкинской поэзии и русской культуры включает в себя мероприятия в Пскове и Пушкинских Горах. Во второй день, 6 июня, на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах встретятся театр, музыка и слово. 7 июня в Зелёном театре в Пскове выступит оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема.

Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».