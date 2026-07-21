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Общество

Благоустроенный сквер в Острове-3 показали Михаилу Ведерникову

Сквер в Острове-3 после работ по благоустройству осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет сегодня, 21 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Михаил Ведерников с рабочим визитом в Островском районе
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников с рабочим визитом в Островском районе
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников с рабочим визитом в Островском районе
    Фото: ПАИ
  • Михаил Ведерников с рабочим визитом в Островском районе
    Фото: ПАИ

За благоустройство этого пространства островичи проголосовали во время всероссийского онлайн-голосования на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru в 2025 году. Работы выполнили в 2026 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В ходе благоустройства устроили пешеходные дорожки, установили детскую площадку, различное игровое оборудование, скамейки и урны. Помощник губернатора Псковской области Михаил Каратыш отметил, что на участке также заменили коммуникации и в целом привели площадку в надлежащий вид.

Председатель ТОС Валентина Шарыгина добавила, что проект удалось реализовать благодаря сплочённости граждан. Все жители остались довольны появлением нового комфортного пространства.

Помимо этого, в ближайшее время планируется решить вопрос с проездом, парковкой и водопроводом.

Добавим, что ТОС «Остров-3» реализовало проект «Благоустройство дворовой территории домов 20, 21, 23» – была установлена детская игровая спортивная площадка, а также реализованы проекты «Безопасная дорога» (отсыпка парковки для автотранспорта) и «Спорт для всех» – установка спортивных тренажёров на стадионе.

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