«Вот такие звери у меня тут ходят»: видео со стадом кабанов в Псковском районе

11:19, 21 июля 2026, ПАИ

В Псковском районе местный житель заснял на видео появление стада диких кабанов в непосредственной близости от населённых пунктов. Соответствующими кадрами он поделился с редакцией ПАИ.

Случай произошёл вечером 17 июля на территории между деревнями Мешоколь и Грядище. На кадрах видно, как группа животных, состоящая из взрослых особей и их потомства, спокойно передвигается по лесистой местности и лугу.

«Вот такие звери у меня тут ходят», – поделился автор ролика, отметив, что животные не испугались шума и подошли совсем близко к людям.

Напомним, что при встрече с дикими животными в естественной среде обитания необходимо соблюдать меры предосторожности: не приближаться к стаду, не пытаться кормить зверей и не совершать резких движений. Ранее биолог предупредил, что кабан – это крайне опасное животное, к нему нельзя приближаться и тем более начинать преследовать.