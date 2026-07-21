Михаил Ведерников оценил номерной фонд и инфраструктуру апарт-отеля в Острове

11:07, 21 июля 2026, ПАИ

Апарт-отель «Век-тур» на улице Карла Маркса в Острове посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет сегодня, 21 июля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX



Фото: из канала Михаила Ведерникова в MAX











Главу региона сопровождал генеральный директор апарт-отеля Дмитрий Адамович. Он рассказал, что в отеле представлено три вида номеров: студии, однокомнатные номера и номера для семейных пар. Михаил Ведерников осмотрел несколько номеров. Во всех вариантах размещения предусмотрены кухня с обеденным столом, набором посуды и техники, кабельное телевидение, телефон и интернет.

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, также присутствовавший при осмотре, отметил доступные цены – от трёх до шести тысяч рублей.

Номерной фонд апарт-отеля составляет 20 номеров на 56 мест. На территории представлены сервисная и развлекательная инфраструктура: салон красоты, аренда автомобиля с водителем, продуктовые магазины. Апарт-отель открылся в июне 2025 года.

В рабочем выезде также приняли участие сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец, помощник губернатора Псковской области, выпускник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш.