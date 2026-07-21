Новую женскую консультацию в Острове осмотрел Михаил Ведерников

11:07, 21 июля 2026, ПАИ

Новую женскую консультацию Островской межрайонной больницы осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет, передаёт корреспондент ПАИ. Главу региона встретили главный врач Гайк Хачатрян и и. о. заведующей Софья Тимофеева.

Консультацию перевели в отдельное помещение на первом этаже – для оптимизации процесса и модернизации базы. Министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко отметила, что для удобства и безопасности беременных и пациенток всё было сосредоточено в одном месте. Здесь также можно пройти репродуктивную диспансеризацию.

На одном этаже находятся кабинеты акушеров-гинекологов, процедурный, УЗД, КТГ, маммографии, выделенная регистратура. Это ускоряет обследования, минимизирует ожидание и перемещения. Создана просторная зона ожидания.

В женской консультации работают с женщинами в трудной жизненной ситуации, а также с теми, кто планирует сделать аборт.

Глава региона осмотрел кабинет маммографии. При выявлении патологий женщины получают направление на УЗИ или к онкологу. Михаил Ведерников уточнил, на каком оборудовании проводятся исследования. Ему сообщили, что аппарат российский.

На наблюдении в Островском районе находится 97 беременных, в Пушкиногорском филиале – десять.

Губернатор пожелал учреждению дальнейшего плодотворного развития и успехов.

Добавим, что женская консультация Островской межрайонной больницы оказывает помощь по акушерству и гинекологии, ежедневно её посещают порядка 60 женщин. Учреждение оснащено 176 единицами оборудования по нацпроекту «Семья».

В рабочем выезде также приняли участие председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец, помощник губернатора Псковской области, выпускник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш.