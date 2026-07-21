Почти 47 тысяч раз жители Псковской области воспользовались медсервисами в MAX

11:12, 21 июля 2026, ПАИ

Почти 47 тысяч раз жители Псковской области воспользовались медицинскими сервисами в мессенджере MAX с начала года. Об этом ПАИ сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Всего было осуществлено 34 600 записей к врачу, а также 8 500 телемедицинских консультаций. «Формат: пациент – врач онлайн. Идеально для расшифровки анализов, коррекции лечения хронических болезней, уточнения дозировок или простых вопросов», – уточнили в министерстве.

Также дистанционно закрыто 3 500 больничных. Когда температура нормализовалась, а правила требуют закрыть больничный лист, теперь не нужно ехать в поликлинику.

Напомним, записаться к врачу можно по ссылке max.ru/pskov_kvrachu_bot, а записаться на телемедицинскую консультацию – по ссылке max.ru/telemedpskov_bot.