Островский район отмечает 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

11:35, 21 июля 2026, ПАИ

Депутат Госдумы РФ, секретарь областного отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил жителей Островского округа с 82-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Поздравление он опубликовал в своём официальном канале на платформе MAX.



Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере MAX



Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере MAX



Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере MAX



Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере MAX







Парламентарий подчеркнул, что за мир и свободу Островского района заплачена огромная цена – жизнями солдат, партизан, подпольщиков и мирных жителей. Он добавил, что пока жители помнят имена героев, рассказывают правду о войне и заботятся о ветеранах, сохраняется связь поколений и духовная сила народа.

«Мы склоняем головы перед мужеством тех, кто сражался за Родину, восстанавливал разрушенные города и деревни, возвращал людей к мирной жизни. Наш долг – бережно хранить память о подвиге поколения победителей и передавать её детям и внукам», – отметил депутат.

Александр Козловский пожелал жителям Островского округа мира, здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. «Вечная память павшим героям! Низкий поклон освободителям», – добавил он.