Областной кубок по длинным нардам разыгрывают в Пскове впервые

10:30, 06 июня 2026, ПАИ

Кубок Псковской области по длинным нардам проходит впервые в зале единоборств «Олимп» на улице Ротной. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В соревнованиях участвует около 30 спортсменов из Пскова и Великих Лук, в том числе ветераны боевых действий.

Впервые в истории региона проходит турнир, по итогам которого участники могут получить спортивные разряды по длинным нардам. Результаты этих состязаний будут влиять на формирование региональной сборной. Соревнования проводятся Ассоциацией ветеранов СВО Псковской области.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое смотрите в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».