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Общество

В Порхове построили газопровод для догазификации

Строительство и ввод в эксплуатацию газопровода протяжённостью 1,5 километра завершили в Порхове в рамках программы догазификации. Объект обеспечит газом 18 домовладений, сообщили ПАИ в компании «Газпром газораспределение Псков».

Фото: пресс-служба компании «Газпром газораспределение Псков»

При прокладке сетей специалисты выполнили переход через железнодорожные пути. Для надёжного газоснабжения домов установили пункт редуцирования газа.

С жителями Порхова уже заключили 14 комплексных договоров о подключении к новым сетям. Первые два домовладения в настоящее время пользуются газом.

Газификация участка Порхова, расположенного между железнодорожными путями и рекой, стала возможной благодаря президентской программе догазификации, подчеркнул гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов.

«Для местных жителей это возможность повысить качество жизни и уровень комфорта. Участники программы сразу заключили с нами комплексные договоры, в рамках которых мы выполняем строительство сетей до границ и в границах участка, а также готовим дома к приёму газа. Это значительно ускоряет процесс газификации. В настоящее время продолжаем подключение домовладений», – заключил он.

Ранее сообщалось, что более 76 % участников догазификации в Псковской области ускорили подключение с помощью комплексного договора. Подробнее читайте здесь.

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