В Порхове построили газопровод для догазификации
Строительство и ввод в эксплуатацию газопровода протяжённостью 1,5 километра завершили в Порхове в рамках программы догазификации. Объект обеспечит газом 18 домовладений, сообщили ПАИ в компании «Газпром газораспределение Псков».
При прокладке сетей специалисты выполнили переход через железнодорожные пути. Для надёжного газоснабжения домов установили пункт редуцирования газа.
С жителями Порхова уже заключили 14 комплексных договоров о подключении к новым сетям. Первые два домовладения в настоящее время пользуются газом.
Газификация участка Порхова, расположенного между железнодорожными путями и рекой, стала возможной благодаря президентской программе догазификации, подчеркнул гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов.
«Для местных жителей это возможность повысить качество жизни и уровень комфорта. Участники программы сразу заключили с нами комплексные договоры, в рамках которых мы выполняем строительство сетей до границ и в границах участка, а также готовим дома к приёму газа. Это значительно ускоряет процесс газификации. В настоящее время продолжаем подключение домовладений», – заключил он.
Ранее сообщалось, что более 76 % участников догазификации в Псковской области ускорили подключение с помощью комплексного договора. Подробнее читайте здесь.
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